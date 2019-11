Burgemeester Sievers feliciteert 65-jarig paar Lies en Gerrit Conijn

Burgemeester Lieke Sievers bracht donderdagmorgen een felicitatiebezoek aan het briljanten echtpaar Lies en Gerrit Conijn, op de William Pontstraat 70 in Edam. Een mooi bloemstuk had de burgemeester meegenomen voor het jubilerende paar.

Door de Commissaris van de Koning in Noord-Holland was een felicitatiebrief gestuurd. Onder het genot van koffie en gebak werd een gezellig praatje gemaakt in de woonkamer. Op zondag 27 oktober waren Gerrit Conijn (90) en Lies Tol (87) 65 jaar getrouwd en was er een feestelijk samenzijn met de familie en vrienden in De Burghwall.

Donderdag kwam de burgemeester Sievers namens het gemeentebestuur de felicitaties overbrengen.