BuurtApps Edam-Volendam bundelen krachten tijdens crisis

Ten tijde van crisis komen veel mensen tot elkaar. Gezien er tijdens de huidige pandemie een duidelijke groep is die het meeste risico loopt, besloot Piet Rietveld een manier te bedenken om deze kwetsbare groep te helpen. Ouderen en mensen met een zwak immuunsysteem hebben de grootste kans enorm ziek te worden of zelfs te overlijden ten gevolge van het coronavirus. Het is daarom cruciaal dat deze doelgroep in bescherming wordt genomen, zowel door de overheid als door de medeburger. Met die achterliggende gedachte richtte Piet een BuurtApp op om zijn buren die zich in de risicogroep bevinden te helpen waar nodig.

Door Kevin Mooijer

,,Het principe is heel simpel”, legt de Edammer uit. ,,Wanneer bijvoorbeeld een ouder iemand zijn of haar medicijnen nodig heeft plaats diegene een oproep in de nieuwe buurtApp en de eerste die erop reageert voert de oproep uit. Ik heb begrepen dat het met medicijnen zo is dat het afhangt van het type medicijn of iemand deze bij de apotheek meekrijgt voor iemand anders. Mocht dat niet het geval zijn, dan heeft de apotheek altijd nog een bezorgdienst. Maar het idee is om de zorg zoveel mogelijk te ontlasten.”

Het initiatief is puur bedoelt voor de broodnodige situaties. ,,Je vraagt iemand pas om hulp in bijzondere situaties. Wanneer je zelf niet naar buiten kunt omdat je risico loopt en je familie is niet bereikbaar of beschikbaar, dan wordt de buurtApp ingeschakeld.” De appgroep is dus niet bedoelt voor mensen die buren op pad sturen omdat ze zin hebben in een bloemetje op tafel. ,,Alleen bij eerste nood treedt het systeem in werking.”

Inmiddels is het initiatief al door verschillende buurtApps overgenomen. ,,Ik heb begrepen dat er al meerdere buurtApp coördinatoren zijn die het een goed idee vonden en het overgenomen hebben. Wat ik het belangrijkste vind is dat mensen in nood geholpen kunnen worden. Dus als we aan het eind van de crisis slechts één iemand geholpen hebben is het voor mij al de moeite waard geweest.”

Wereldwijd worden vergelijkbare initiatieven massaal opgezet en overgenomen. Van buurtApps tot oudere mensen die bij nood een rode brief in hun raam plakken en van Facebookgroepen die oproepen zorgverleners te ondersteunen tot mensen die mondkapjes verzamelen en aan ziekenhuizen doneren. Een groot deel van de wereldbevolking houdt zich bezig met nobele acties. Laten we een voorbeeld nemen aan deze initiatieven, ons houden aan de voorgeschreven maatregelen en zo allemaal ons steentje bijdragen.