In totaal 5411 vastgestelde besmettingen in regio Zaanstreek-Waterland.

Coronacijfers GGD Zaanstreek-Waterland

Wat zeggen deze cijfers?

Deze cijfers betreffen slechts de vastgestelde infecties. Omdat niet iedereen met klachten zich laat testen, is het aantal besmettingen in werkelijkheid hoger.

Achtergronden besmettingen

De signaalwaarde op het landelijke dashboard coronavirus, van het aantal positief geteste mensen per 100.000 inwoners voor de regio Zaanstreek-Waterland werd ook de afgelopen week fors overschreden. Zaanstreek-Waterland staat landelijk in de top 3 van regio’s met het hoogste aantal positief geteste mensen per 100.000 inwoners