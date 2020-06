Damplein nu één groot terras

Op Tweede Pinksterdag om 12.00 uur mocht de horeca weer haar deuren openen, na elf weken gesloten te zijn geweest door het coronavirus. De gemeente is de horeca-ondernemers tegemoet gekomen en heeft toestemming gegeven om de terrassen uit te kunnen breiden, waar mogelijk.

Zo konden in Volendam aan de haven de terrassen uitgebreid worden op de havenkade en is er een nieuw terras gekomen bij Romy’s Kitchen op het Europaplein. Het bekende terras van L’Auberge Damhotel aan het Damplein te Edam is eveneens uitgebreid.

Vóór het Stadhuis zijn nu op het plein achter de bloembakken verschillende zitjes gecreëerd. Zodoende is het Damplein nu één groot terras geworden. En nu maar hopen dat het zomerse weer snel terug komt.