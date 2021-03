Bewoners bezinnen zich op reactie nieuw plan Botter-terrein

‘De belangen in de buurt zijn verschillend’

Projectontwikkelaar Van Wijnen kwam goed voor de dag kwam tijdens de online bijeenkomst van vorige week. Dat vinden omwonenden van het Edamse Botter-terrein. Men bereidde het nieuw gepresenteerde plan zorgvuldig voor, zo stelt men. Toch zijn er nog steeds discussiepunten. ‘De knip’ tussen de wijkdelen blijft en daar zijn sommigen blij mee. Maar anderen krijgen te maken met meer verkeersbewegingen en gaan daarom mogelijk nog bezwaar maken. De komende tijd zullen de buurtbewoners zich gaan bezinnen op hun naar Van Wijnen te versturen reacties op het kersverse projectvoorstel.

Door Laurens Tol

Vorige week dinsdagavond begon om 19.30 uur de informatiebijeenkomst, die ongeveer een uur duurde. Projectontwikkelaar Van Wijnen maakte zich er niet makkelijk van af. Er was een hele studio ingericht, in een talkshow-achtige opstelling. Ook op kritiek werd ingegaan en daarvoor haalde men het laatste Nivo-artikel over het project aan. De bewoners verweten daarin de ontwikkelaar dat deze acht maanden zweeg en vonden dat dit onheilspellend overkwam. Van Wijnen stak wat dit betreft de hand in eigen boezem en erkende achteraf dat ze de omwonenden wat meer op de hoogte had kunnen houden.

‘De dingen die ze

verkeerd deden,

werden ook goed

uitgesproken'

Kort na de informatiebijeenkomst kwamen vier buurtvertegenwoordigers bij elkaar, waaronder Ludo Voorn. ,,We hebben het gepresenteerde plan besproken. Gezamenlijk vonden we dat de informatiebijeenkomst heel goed was. Je kon merken dat ze het gedegen hebben voorbereid. De dingen die ze verkeerd deden, werden ook goed uitgesproken. Ze boden zelfs excuses aan, dat vonden wij heel goed en verstandig”, vertelt Ludo.

Een punt waar de bewonersvertegenwoordigers minder over te spreken waren, was de conclusie dat aan het participatieproces tot nu toe niks mankeerde. Dit was een onhandige uitspraak, zo maakt Ludo duidelijk. ,,Dit hadden ze beter niet kunnen aangeven. Want er zijn iets van zestig brieven geschreven na de presentatie van het eerste plan. En daar waren heel heftige bij. De buurt heeft dus een heel andere mening over hoe je participatie zou moeten inrichten. Het was verstandig geweest als ze daar niet over waren begonnen.”

Belangen

Ludo vernam al wat reacties van zijn mede-buurtbewoners. Toch wil hij samen met de andere vertegenwoordigers meer tijd nemen om te bepalen hoe men inhoudelijk gaat reageren op de informatiebijeenkomst. ,,Sowieso willen we eerst bekijken of iedereen wel op de hoogte is van wat er is verteld. Niet alle buurtbewoners konden namelijk bij de bijeenkomst aanwezig zijn. Het is lastig om nu al iets naar buiten te brengen over de plannen, mede omdat de belangen in de buurt verschillend zijn. Sommige mensen vinden mogelijk de afstand tussen hun tuin en de nieuwe huizen te klein, dat kan. Die afstand verschilt per woning en daarom kunnen mensen hier verschillend op reageren. Dat moeten we nog zien.”

‘Twee woningen

minder viel

ons wat tegen'

De buurtvertegenwoordiging vindt het goed dat Van Wijnen aandacht schonk aan de locatie van warmtepompen, lichtinval, geluidstoename en verkeersbewegingen. Wat dat laatste betreft, is er nogal wat veranderd in het nieuwe plan. Men besloot dat ‘de knip’ tussen de verschillende woningblokken blijft bestaan. Dat heeft als consequentie dat het van de nieuwe huizen afkomstige verkeer één kant op kan. Voor het ene deel van de buurt is dat gunstig, voor het andere deel minder. Van Wijnen liet echter een onafhankelijk bureau onderzoek doen naar de toekomstige verkeersdruk op deze plek en die bleek binnen de toegestane marges te blijven.

Toch leggen de bewoners van het betreffende wijkdeel zich naar verluidt nog niet neer bij het nieuwe voorstel. ,,Die mensen zijn natuurlijk helemaal niet blij met tweehonderd verkeersbewegingen per dag erbij in een smal straatje. Volgens geruchten willen zij heel ver gaan om dit nog tegen te gaan. Waarschijnlijk zal Van Wijnen gaan kijken naar: wat is het probleem en wat kunnen we hiertegen doen? Mogelijk dat we nog voorstellen zullen opperen om de veiligheid te verbeteren als er meer verkeer komt. Dit kan met bijvoorbeeld extra stoepen of het verplaatsen daarvan.”

,,We kunnen natuurlijk wel naar de Raad van State gaan, maar het moet wel kans van slagen hebben. Ze zijn dus aan het overwegen of ze een zaak aangaan en of ze daar sterk genoeg in staan. Nu gelijk krijgen is op zich niet het belangrijkste. Je wilt misschien ook dat er een uitspraak ligt, dat ze ernaar gekeken hebben en dat je verhaal gehoord is.”

Overlast

Een van de bezwaren bij de aanvankelijke plannen was het aantal van achtentwintig te bouwen huizen op het Botter-terrein. Daar haalde de projectontwikkelaar twee woningen af, hetgeen volgens haar meer ruimte en groen oplevert in het toekomstige wijkdeel. Onder de indruk waren de bewoners hiervan niet. ,,Twee woningen minder viel ons wat tegen. De stand van drie huizen gaat nu nog voor een bepaalde overlast zorgen. Bouw je die niet, dan heb je minder hinder. Dat blijft een gevecht. Of dit erg genoeg is om bezwaar te maken, dat moeten de bewoners aangeven. Maar stel dat er één iemand ertegen is, dan gaan we niet met z’n allen ertegenaan.”

De projectontwikkelaar vertelde tevens waarom het bouwen van ouderenwoningen geen optie was, zoals bewoners voorstelden. Dit is niet mogelijk, omdat er dan te weinig voorzieningen voor de toekomstige oudere bewoners in de buurt zouden zijn.

De reacties van bewoners op het nieuwe plan worden uiteindelijk gebundeld en naar Van Wijnen gestuurd. Wanneer dit precies gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Mogelijk gaat men ook nog ideeën voor verbeteringen opperen. ,,Ik wil er nu nog niet op vooruitlopen. We nemen eerst even de tijd om de plannen goed te bestuderen en passend te kunnen reageren. Het laatste woord is nog niet gezegd over dit project.”