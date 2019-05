De PianoWandeling Edam; van wandelingetje tot gevestigd evenement

Zestien jaar geleden liep Maisa van der Kolk op een mooie zondagmiddag door het historisch centrum van Edam. Wat haar opviel was dat veel van deze monumentale panden een piano of vleugel binnen hadden staan. Maisa stelde zich voor dat op al deze instrumenten gelijktijdig hetzelfde stuk zou worden gespeeld. Alle panden zouden hun ramen en deuren open zetten en voorbijgangers zouden door het hele centrum muziek horen. Ze werd zo enthousiast bij de gedachte dat ze besloot actie te ondernemen. De muziekliefhebster stelde een brief op met daarin haar idee en bezorgde deze overal waar ze een piano of vleugel had gezien. Tot haar vreugde ontving ze veel respons. De datum werd gezet, het muziekstuk werd gerepeteerd en de voorbereidingen werden getroffen. Toen het eenmaal zover was bleken de wandelaars zo enthousiast dat Maisa van De PianoWandeling een jaarlijks terugkerend fenomeen besloot te maken. Inmiddels, zestien jaar later, spelen meer dan 100 muzikanten mee op 22 verschillende locaties in Edam en is het PianoWandeling concept overgenomen in meerdere gemeentes.

Door Kevin Mooijer

,,Er ging zoveel tijd inzitten dat Maisa besloot hulp te zoeken voor de volgende editie”, herinnert Anke Ophoff zich. ,,Er was behoefte aan wat meer structuur en dus ontstond er een organisatie. Ik kwam erbij als secretaris en PR-dame. Niet veel later nam ik het hele project over van Maisa, nadat zij het te druk kreeg met andere zaken. Het was, en is tegenwoordig nog steeds, namelijk allemaal op vrijwillige basis.” De volgende stap was het oprichten van de Stichting Piano Edam en het vormen van een bestuur. Anke heeft de volgende jaargangen telkens het programma verzorgd door steeds weer nieuwe pianisten te vinden en op de juiste locatie te laten spelen. ,,Eigenlijk is dat nog steeds wat ik doe. We staan in nauw contact met verschillende muziekscholen en conservatoria. Zo kunnen we kwaliteit van de muzikanten waarborgen en bieden we tegelijkertijd jong talent een podium.”

Inmiddels zijn de activiteiten van Anke na dertien jaar overgenomen door Josephine de Stoppelaar. ,,Josephine trof begin maart een vreselijke ramp toen haar woonboerderij tot de grond toe afbrandde.” Anke was in de gelegenheid om de taken van het nieuwe bestuurslid weer tijdelijk op zich te nemen, waardoor de organisatie vlekkeloos kon doorgaan.

Anno 2019 is het concept flink aangepast. ,,Sinds het tweede jaar komen de bezoekers, of wandelaars, binnen bij de pianolocaties. Toen we dat nieuws brachten waren er natuurlijk wel een aantal deelnemers van het eerste uur die afhaakten”, zegt Ada Oosterman, die onderhand al tien jaar actief is als PR en persdame. ,,Dat lag in de lijn der verwachting. Het is voor te stellen dat sommige bewoners liever geen tientallen, of zelfs honderden, mensen over de vloer krijgen.” Desondanks heeft het bestuur van de Stichting PianoWandeling Edam verschillende prachtige locaties weten te waarborgen. Van een kleine woning tot de Grote Kerk en van een museum tot een café, de route van 2019 biedt voor ieder wat wils.

Kwaliteit

,,Sinds een aantal jaar bespelen de bewoners van onze locaties de piano niet altijd meer zelf. Veel van de deelnemende muzikanten hebben het geschopt tot beroepsmuzikant”, aldus Eelkje de Vries, die inmiddels twee jaar actief is als voorzitter van de Stichting. ,,Dit sluit feilloos aan bij onze doelstelling om jonge talenten een podium te blijven bieden tijdens de komende jaargangen. Een groot aantal van de pianisten die bij ons hebben meegedaan is op tv te zien geweest bij onder meer Podium Witteman.”

Ada Oosterman vult haar collega aan: ,,Het bijzondere aan de PianoWandeling is de combinatie van luisteren naar mooie muziek en het bekijken van monumentale locaties. De wandelroute is van grote schoonheid. Het is zelfs zo dat een aantal locaties die we dit jaar tot onze beschikking hebben, de status monumentaal dragen.” Aan de muziek-liefhebbende wandelaar die graag een pilsje of wijntje nuttigt is ook gedacht. ,,De Harmonie en de Burghwall liggen op de route en ook zij staan 26 mei aanstaande in het teken van de PianoWandeling. Men kan daar terecht voor een biertje of wijntje. Als bezoeker ben je volledig vrij om in te vullen waar je wel - en waar eventueel niet - wilt kijken. Het programma staat online op onze website en is op de dag zelf ter plaatse te vinden.” Iedere locatie heeft twee of drie pianisten die een bepaalde periode hun beste spel laten horen en de slotact wordt dit jaar door twee professionele pianisten, Mike del Ferro en Jeroen van Veen, in de Grote Kerk gespeeld.

Mijlpalen

De PianoWandeling Edam heeft inmiddels een aantal mijlpalen weten te bereiken. ,,Wat voor mij echt een hoogtepunt was in al die jaren was in 2015 dat Canto Ostinato van Simeon ten Holt werd gespeeld”, vertelt Ada. ,,Dit is een stuk dat door vijf pianisten op vier vleugels gespeeld wordt. Het is speciaal gearrangeerd voor vier concertvleugels. De vleugels worden tegen elkaar neergezet in de vorm van een gigantisch kruis en vier van de vijf pianisten bespelen de indrukwekkende instrumenten tegelijkertijd. De vijfde pianist telt tot hij iemand moet vervangen. Zo wisselen ze gedurende het stuk – dat in ons geval vijf kwartier duurde - af. Daarnaast in 2014, toen namen zes jonge pianisten met een leeftijd tussen de tien en dertien jaar van de Jong Talent Opleiding van diverse conservatoria het Slotconcert voor hun rekening.” Eelkje vult haar collega aan; ,,Vorig jaar hadden we voor het eerst twee shows in de Grote Kerk. Een ochtendshow en een middagshow. Ik vroeg, aangezien ik er nog maar net bij zat, aan Ada hoeveel mensen ze verwachtte voor de ochtendshow. Ze zei; ‘ik ga uit van 30, hooguit 40 personen’. Wat keken we raar toen er bijna 900 mensen binnen kwamen lopen!” De drie dames zijn het erover eens dat 2018 ook een gedenkwaardige editie betrof. ,,We hadden een rijdende vleugel die bespeeld werd door Jenny Reinders. Er liep een hele stoet mensen achteraan en ze leidde hen naar het Slotconcert in de Grote Kerk. Daar wachtten Frank Keijzer, Daisy Correia en de Spaanse gitarist Antonio Costa hen op om een schitterend concert te geven. Vorig jaar was tevens voor het eerst dat de PianoWandeling ook leefde in Volendam. Frank en Daisy waren de triggers voor hen om ook te komen. Achteraf spraken we een aantal Volendammers. Ze vonden het zo leuk dat we verwachten, en hopen, dat we er ook dit jaar weer velen mogen verwelkomen. Met Eric Zwarthoed en Levien Stevense hebben we in ieder geval weer twee Volendammer pianisten op het programma staan!”

Muziekvrienden

De organisatie van de PianoWandeling Edam bestaat uit louter vrijwilligers. ,,We doen het echt puur omdat we het zo leuk vinden”, aldus Eelkje. ,,We beschikken over vier bestuursleden, een penningmeester (Marianne van Hell) en twee heren (Wim Koning en Tom Kras) die helpen ons met de logistiek. Op de twee professionele pianisten die het Slotconcert spelen na, spelen de meeste muzikanten ook pro deo. Alle mensen die hun huis beschikbaar stellen als locatie voor de PianoWandeling doen dit ook geheel gratis. Veel van hen schenken zelfs op eigen kosten nog een wijntje uit voor het publiek!” Je kunt dus wel stellen dat de PianoWandeling inmiddels een gevestigde naam is die leeft in de gemeente.

,,Een organisatie van deze omvang heeft natuurlijk budget nodig. Veel van onze locaties beschikken niet over een piano of vleugel. Deze instrumenten moeten we dus huren. Daarnaast hebben we te maken met de huur van de Grote Kerk, de professionele pianisten, reclamekosten, noem het allemaal maar op. We zijn onze sponsoren dus hartstikke dankbaar. Onze grootste sponsoren zijn de Rabobank, Gemeente Edam-Volendam, Inveniam Projectontwikkeling, Prins Bernhard Cultuurfonds, Bennink Klimaattechniek BV en VSB Fonds. Daarnaast hebben we veel donateurs – of muziekvrienden, zoals wij ze noemen - en kleinere sponsoren. Dankzij hun bijdragen is ons budget gegroeid, waardoor we een mooier, professioneler evenement kunnen neerzetten.” Om de sponsoren en donateurs tegemoet te komen probeert de Stichting jaarlijks een Masterclass voor hen te organiseren. ,,Dit hebben we dit jaar voor het eerst kunnen doen en het is een geweldig feest geworden. Een pianomaestro geeft drie studenten uit de omgeving de kans om tien minuten te spelen. Op zeer vermakelijke wijze geeft hij de studenten dan suggesties over hoe ze iets anders of beter zouden kunnen spelen, en alles valt dan op zijn plek. Je ziet de student dan groeien. De Masterclass vond plaats in PK De Swaen, dat natuurlijk een perfecte locatie voor zoiets is. We hadden voor een hapje/drankje gezorgd, de hele zaal zat vol genodigde sponsoren en donateurs en werkelijk iedereen was enthousiast!”

Oproep

Op zondag 26 mei 2019 vindt vanaf 13.30 uur de zestiende editie van de PianoWandeling plaats in het centrum van Edam. Lijkt het je leuk om deel uit te maken van dit enthousiaste team? Neem dan contact op met Ada Oosterman via info@piano-edam.nl of 06 285 23 620. Op het moment is de Stichting op zoek naar kandidaten voor de volgende (vrijwillige) functies:

• Wij zijn op zoek naar iemand die de social media kanalen van PianoWandeling Edam wil beheren. Aangezien wij zelf niet precies uit de social media generatie komen zouden we het geweldig vinden als een jonger iemand dat wil oppakken.

• Ook zijn we op zoek naar een secretaris voor de Stichting Piano Edam. Je komt in een gedreven, enthousiast team dat nauw samenwerkt om jaarlijks een mooi evenement neer te zetten.

• Vrijwilligers voor werkzaamheden op de PianoWandeling dag zelf zijn altijd van harte welkom. Werkzaamheden bestaan uit onder meer neerzetten, locaties versieren, of bijvoorbeeld verkeer regelen.

De Stichting Piano Edam is altijd op zoek naar nieuwe sponsoren en donateurs. Voelt u zich geroepen? Kijk dan voor meer informatie op www.piano-edam.nl