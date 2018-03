De Swaen bomvol tijdens lezing van ’t Nut

Het Nut Departement Edam organiseerde donderdagavond in kerkgebouw De Swaen aan de Voorhaven een lezing over de tentoonstelling “Hollandse Meesters uit de Hermitage”, die tot en met 27 mei 2018 te zien is in de Hermitage Amsterdam.

De lezing werd verzorgd door Reno Raaijmakers, die al eerder uitgenodigd is door het bestuur van ’t Nut om in Edam een lezing te verzorgen. Er was veel belangstelling voor deze interessante avond, want De Swaen was tot de laatste plaats bezet door leden van ’t Nut Departement Edam. Om 20.00 uur werd het welkomstwoord uitgesproken door ’t Nut-voorzitter Joop Asselbergs tot de vele aanwezigen. Hij had een verheugende mededeling, want vorige week kon het 300-ste lid van ’t Nut Departement Edam ingeschreven worden en dat was Jeannette Bruinsma. Zij werd door Ineke van Lenteren (die de ledenadministratie verzorgt), in de bloemetjes gezet.