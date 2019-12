De Trimaran neemt afscheid van Henco Hakkers

Met een toch wel dubbel gevoel werd woensdag op feestelijke wijze afscheid genomen van directeur Henco Hakkers op basisschool De Trimaran. In twee sessies namen de leerlingen van de boven- en onderbouw afscheid van hun geliefde directeur.

Bijna 25 jaar lang heeft hij leiding gegeven aan de Trimaran. Henco gaat welverdiend met pensioen en woensdag was de laatste dag. In augustus 1978 kwam hij als achtste leerkracht voor de klas te staan in de Marinus Beumerschool in Edam.

In 1983 werd Henk Zijderveld, de directeur van deze school ernstig ziek en hij werd vervangen door Henco Hakkers, die toen hoofd van de school werd. In augustus 1995 opende De Trimaran aan de Stellingmolen. Hier is Henco Hakkers bijna 25 jaar directeur van geweest. In totaal 41 jaar en 5 maanden was hij in het onderwijs werkzaam.