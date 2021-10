De Trimaran viert kinderboekenweek uitbundig

Tijdens de kinderboekenweekperiode werd er op De Trimaran extra aandacht besteed aan het (voor)lezen in school. Het thema van de kinderboekenweek is “Worden wat je wil”. Mede dankzij de inzet van heel veel ouders zijn onze kinderen zich bewust geworden wat je allemaal niet worden kan.

In de onderbouw kwam Juf Sylvia verkleed als dokter met een brandweerhelm alle kleutergroepen binnen. Wat was het spannend, wat kwam er allemaal uit die koffer. Nadat aan alle kinderen was gevraagd wat ze wilden worden vertelde de juf dat ze toch het liefst juf wilde blijven!

In de middenbouw hebben de leerkrachten een verhaal over de ‘Boekenbus’ uitgespeeld. De kinderen zaten ademloos te luisteren. In de bovenbouw hebben we veel aan creatief taalgebruik gedaan.