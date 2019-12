‘Misschien kunnen we wel gewoon de bar in, maar dan zonder drank’

Debat tussen scholieren leeft op wanneer het om alcohol gaat

‘Jongeren kunnen bepalen hoe Edam-Volendam er in de toekomst uit gaat zien’, luidde de stelling vorige week donderdag in de PX, waar leerlingen van het Don Bosco College en de Triade op het podium met elkaar in ‘Debattle’ mochten gaan. Dat debat brandde pas echt los toen één van de leerlingen zelf het onderwerp alcohol, de bar en alternatieve activiteiten’ inbracht.

Door Eddy Veerman

Dagvoorzitter was Chantal Deken, zij richtte in 2007 ‘Discussiëren kun je leren’ op. DKJL is een methode voor het onderwijs die leerlingen (Van 6 tot 26 jaar) laat nadenken en discussiëren over actuele onderwerpen en maatschappelijke thema’s. De donderdag aanwezige leerlingen (in de leeftijd van 13-16 jaar), in de zaal gesupport door hun leeftijdsgenoten, konden zo een advies aan de gemeente geven, vooral over het onderwerp ‘duurzaamheid’. Eerst werd gevraagd of de jongeren vonden dat ze dat advies wel kunnen geven. De één vond van wel, de ander zei dat de hersenen nog niet zijn volgroeid. ,,Dus dan krijg je al gauw een advies van dat er minder school zou moeten zijn, terwijl we misschien nog niet realiseren dat dat wel belangrijk is voor later.”

Vervolgens kwam de discussie moeilijk op gang. De debathelden moesten duidelijk los komen en ga er maar aan staan: jezelf presenteren en buiten je comfortzone gaan, met je klasgenoten in de zaal.

In twee debatrondes ging het onder meer om ‘moet de gemeente duurzaamheid wel of niet hoog op de agenda zetten’, werd door de jongeren de suggestie gedaan om parkeerplekken onder het Europaplein te creëren. ‘Moet er wel of geen hoogbouw komen, als er nieuwe woningen worden gebouwd?’ Er werd gepleit voor meer autovrije zones. ‘Maar er komen steeds meer elektrische auto’s’, wierp een ander op. En er werd ingestemd als het ging om de vraag of de gemeente een subsidieregeling moet opzetten voor aanschaf van zonnepanelen.”

Het ging over het werken en wonen binnen of buiten Edam-Volendam. Er kwam een roep om meer wegen/een verbeterde verbinding richting Amsterdam. ,,Want mijn vader staat dagelijks vast.” En het blijkt lastig om op jeugdige leeftijd al je studierichting te bepalen. ,,Terwijl je wel een vakkenpakket moet kiezen. Ik heb geen idee wat ik wil gaan doen.”

In de tussentijd maakte één van de leerlingen – Merel Karsten – gebruik van de gelegenheid om een ander onderwerp onder de aandacht te brengen en dát bracht wel discussie op gang. ,,Voor jongeren van 15, 16 en 17 jaar is er niks te doen.” Ze begreep best dat alcohol drinken voor je achttiende niet goed is. ,,Maar toen jullie onze leeftijd hadden, hebben jullie toch ook gefeest?”, keek zij onder meer de in de jury zittende burgemeester Lieke Sievers aan. ,,Ik was wat dat betreft saai en zat niet in de kroeg”, zou de burgermoeder later zeggen.

,,Ik zeg niet: geef ons drank”, vervolgde de leerlinge. ,,Maar misschien kunnen we wel gewoon de bar in, maar dan zonder alcohol. Want nu komen er steeds meer zitjes en feestjes in huizen, jongeren grijpen ook naar drugs, het wordt alleen maar erger zo.” Zij kreeg bijval van Sophie Tuijp. De leerlingen begrepen dat er een wet is. ,,En dat onze hersenen nog niet volgroeid zijn. Maar hier is de groepsdruk zo hoog: als je niet drinkt, hoor je er niet bij.”

Gemeentewoordvoerder Leendert Klein – net als Sievers, wethouder Wim Runderkamp en communicatiemedewerker Ageeth Keizer lid van de jury – kon melden dat twee dagen later de feestelijke aankondiging van de alternatieve activiteiten vanuit LEF zouden zijn. ,,Jullie worden verwacht”, zei burgemeester Sievers, die met de gemeente van leerlinge Nienke Snel complimenten kreeg voor het opzetten van het Young Fire & Rescue- team, een breed georiënteerd jeugdhulpverleningsdienst. ,,Echt supergaaf”, zei Nienke, die er zelf deel van uit maakt, en ook door de jury samen met Damian tot winnaar van de Debattle werd gekozen.