Denk mee over toerisme en vrijetijd in Edam-Volendam

De ondernemers in Gemeente Edam-Volendam willen werk maken van toerisme en vrijetijd, door aan de slag te gaan met concrete plannen waar iedereen wat aan heeft; bewoners, ondernemers en natuurlijk de bezoekers. Welke acties dat zijn bepalen ze graag samen met inwoners en ondernemers. Denk mee en laat weten welke ideeën hierover leven in de gemeente.

Afgelopen jaar is het Toeristisch en Ondernemers Platform Edam-Volendam-Zeevang (TOP) opgericht. Het TOP gaat aan de slag om recreatie en toerisme in Gemeente Edam-Volendam zo te ontwikkelen dat iedereen er blij van wordt. Niet alleen een paar ondernemers, maar alle ondernemers en bewoners in de gemeente. Want als de inwoner geniet, genieten de gasten mee.

Daarom wordt elke bewoner, jong en oud, opgeroepen mee te denken. Dit kan heel gemakkelijk op topedamvolendam.mett.nl En het stopt niet bij één actie. Blijf via de site betrokken en stem op ideeën die zijn benoemd door medebewoners en ondernemers. Alle ideeën samen worden verwerkt we in een actieplan. Dat wordt gemaakt door specialisten in de vrijetijdssector van ZKA Strategy.



Het TOP bestaat uit de ondernemersverenigingen Volendam, Edam en Zeevang, Koninklijke Horeca Nederland afdeling Edam-Volendam en VVV/STIEV en werkt samen met Bureau Toerisme Laagholland en het Economisch Platform Edam-Volendam.