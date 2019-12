Dertien paren vijftig jaar getrouwd

In l’Auberge Damhotel vond dinsdag een feestelijk samenzijn plaats. Het was de laatste “50-jarige paren bijeenkomst” van dit jaar. Burgemeester Lieke Sievers kon deze middag liefst dertien gouden bruidsparen verwelkomen en feliciteren in de sfeervol versierde zaal.

Het was een record dit jaar met gouden paren, die bijeen kwamen om bij de burgemeester “op de koffie te komen”. In december 1969 zijn deze 13 stellen, die uit alle kommen van de gemeente Edam-Volendam komen, voor de wet in het huwelijk getreden.

Het zijn er zoveel, omdat het toen aantrekkelijk was om nog voor de jaarwisseling te trouwen, want dat leverde een flink belastingvoordeel op of men kon dan de dienstplicht ontlopen. Het werd een gezellig samenzijn dat van 15.00 tot 16.30 uur duurde. Voor bij de koffie werd een feestelijk opgemaakte “50 jaar”-taart aangesneden.