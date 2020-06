Start-up van informaticastudent uit Edam is grote hit in studentenhuizen

Dimitri maakt het studenten makkelijker

Toen Dimitri Stallenberg (21) uit Edam zijn VWO-diploma haalde op het Don Bosco college wist hij al zeker dat hij informatica wilde studeren. „Ik vind het erg gaaf om technisch bezig te zijn, en informatica is zowel uitdagend als creatief”, zegt Dimitri. In eerste instantie overwoog hij naar de Universiteit van Amsterdam te gaan, maar uiteindelijk koos hij voor de TUDelft. Dimitri: „Voor mijn gevoel was de UvA-opleiding erg theoretisch. Wat mij aansprak aan de TUDelft was de meer technische en praktijkgerichte insteek.” Achteraf een uitstekende keuze, want de ondernemende derdejaars student boekt nu al grote successen met de innovatieve start-up Turff die hij samen met twee medestudenten oprichtte.

Door Leonie Veerman

In Delft komt Dimitri Stallenberg geregeld over de vloer bij grotere studentenhuizen. Daar viel het hem op dat er met papieren turflijstjes wordt bijgehouden wat iedereen uit de keuken pakt. „Soms wonen er wel veertig studenten in een zo’n huis. Dingen als brood, bier of zakjes chips worden dan groot ingeslagen, en aan de hand van deze turflijstjes rekent iedereen na verloop van tijd zijn of haar eigen gemaakte kosten af”, vertelt Dimitri. „Ik vond dat eigenlijk maar een vervelend iets.”

Toen een vriend van Dimitri, natuurkundestudent Henry Tang, hem op een dag benaderde met het idee om een app te ontwikkelen waarin studenten deze turflijstjes digitaal kunnen bijgehouden, was Dimitri meteen enthousiast. „Ik besefte me dat dit het leven van studenten veel gemakkelijker zou kunnen maken”, zegt Dimitri. „Tenslotte zit in het huidige digitale tijdperk niemand meer te wachten op dat gedoe met papieren lijstjes.”

Samen benaderden ze Willem Li, een studiegenoot van Dimitri, en met zijn drieën werkten ze sindsdien aan hun start-up Turff : een digitale applicatie die een einde maakt aan alle papieren turflijstjes in studentenhuizen. „We hebben het heel zorgvuldig aangepakt”, zegt Dimitri. „Eerst hebben we veel tijd besteed aan het uitdenken van ons business plan. We moesten een manier bedenken waarop de app gelijk goed in de markt gezet kon worden en daadwerkelijk geld kon opbrengen.”

Door hun nieuwe dienst te koppelen aan slimme advertentieruimte werd het mogelijk om aan studentenhuizen gratis tablets (Turffs) te leveren waarop het digitale turflijstje gebruikt kan worden. „Studenten hangen de Turff thuis op aan de muur en turven is vanaf dat moment nog slechts een kwestie van een paar tikken op het scherm”, vertelt Dimitri, „Op de momenten waarop de Turff niet wordt gebruikt tonen we hierop wisselende advertenties als screensaver. Omdat de Turff wordt gebruikt door studenten hebben we het voordeel dat onze adverteerders een zeer specifieke doelgroep kunnen bereiken.

Na een jaar van voorbereidingen zijn Dimitri, Willem en Henry zo’n half jaar geleden begonnen met de uitrol naar de eerste studentenhuizen. En niet zonder succes, want inmiddels hangt de Turff al in meer dan 180 studentenhuizen door heel Nederland. „Ondertussen hebben we nog zo’n 800 nieuwe aanvragen en werken we nu met een team van 10 mensen. We blijven dus keihard groeien”, zegt Dimitri. De start-up weet ook steeds meer adverteerders aan zich te binden. „In het begin was dat best wel lastig, en met de komst van corona waren er nagenoeg geen bedrijven meer te vinden die wilden adverteren. Maar we merken nu dat dit toch weer begint aan te trekken.”

Volgens Dimitri beginnen steeds meer bedrijven het voordeel in te zien van hun gerichte advertentieruimte: ,,Studenten vormen een lastige doelgroep, maar via de Turff hangt de advertentie letterlijk op ooghoogte in de huiskamer van deze studenten. Uiteenlopende bedrijven hebben inmiddels bij ons geadverteerd, waaronder ook enkele andere apps die zich richten op jongeren. Maar ook horeca in de buurt en zelfs een keer een studentenvereniging die een feest wilde promoten.” Dimitri wijst erop dat ze bij het uitzetten van hun advertenties wel hele scherpe grenzen hanteren. „We willen de privacy van onze gebruikers te allen tijde garanderen, dus zullen advertenties nooit specifiek op één persoon targeten.”

Denk niet dat Dimitri, Willem en Henry nu achterover leunen om rustig te genieten van hun succes. Nog iedere dag werken ze aan de verdere ontwikkeling van hun app. Dimitri: „We verzamelen veel feedback van onze gebruikers. Deze is veelal positief, maar bij klachten of aandachtspunten doen we er alles aan om de app zo snel mogelijk aan te passen dan wel te optimaliseren. Daarnaast werken we volop aan de toekomst van de app. Met behulp van zelflerende algoritmes kunnen we na verloop van tijd voorspellen hoeveel een groep studenten per maand uitgeeft en wanneer de koffie bijna op is. Op den duur willen we ook een koppeling maken met bezorgdiensten van supermarkten, zodat gebruikers hun voorraad automatisch krijgen aangevuld.”

Vooralsnog ligt de focus binnen de start-up vooral op het bijbenen van de sterk groeiende vraag. ,,Komende maand leveren we weer 70 nieuwe Turff’s aan verschillende studentenhuizen”, vertelt Dimitri. De jonge Edammer is er maar druk mee, ondertussen werkt hij naast Turff aan de eindopdracht van zijn Bacheloropleiding. „Het is bij vlagen erg druk, maar ik vind het allemaal ontzettend leuk”, zegt Dimitri. „Omdat ik er zoveel plezier uit haal is het de moeite waard. Daarnaast is het ook heel erg leerzaam.” Een duidelijk beeld van de toekomst heeft Dimitri niet. ,,De komende jaren staan voor mij vooral in het teken van het zo groot mogelijk maken van Turff, we willen dat onze app uiteindelijk in álle studentenhuizen van Nederland hangt. En zoals het er nu naar uit ziet gaat dat lukken ook!”



Teamfoto Dimitri: tweede van links op de achterste rij. Willem: vierde van links op achterste rij en Henry tweede op de eerste rij.