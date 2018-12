Diploma-uitreiking van jeugdschaatsen van IJsvereniging Edam

Het jeugdschaatsen van IJsvereniging Edam is weer afgelopen. Op kunstijsbaan “De Meent” in Alkmaar werden zaterdags de lessen gegeven door de trainers en begeleid(st)ers van de ijsclub. Het vertrek was om 9.50 uur en rond 13.00 uur kwamen de bussen weer aan bij het vertrekpunt, de Edamse Bibliotheek.