Directeur Zorgcirkel Gina Sombroek: ‘We vragen nogal wat’

De gepaste afstand die geldt voor de oudere generatie, oftewel geen bezoek, zal de eenzaamheid versterken. En op de schouders van de zorgmedewerkers rust meer werkdruk en verantwoordelijkheid. ,,We vragen nogal wat van de mensen: van zowel de zorgverleners, onze bewoners, als de familieleden daarvan”, is Gina Sombroek, de nieuwe directeur van De Zorgcirkel, zich bewust.

Door Eddy Veerman

In haar eerste officiële werkweek kwam de aankondiging dat er vanwege het coronavirus nog beperkt bezoek mogelijk is voor de ouderen/zieken in het St.Nicolaashof en De Gouwzee.

,,We hebben begrip gevraagd van de mensen. Je doet een beroep op ieders gezond verstand, om juist degene die je zo liefhebt en graag wilt zien, om hem of haar te beschermen. Dat is nogal tegenstrijdig en dat beseffen we goed. Gelukkig hebben de mensen er begrip voor.”

De Zorgcirkel richtte meteen een crisisteam in. ,,Zij komen twee keer per dag bij elkaar, vertalen alle informatie die zij krijgen naar eventuele maatregelen en dat wordt weer vertaald naar de lokale situatie. Dat is continue een kwestie van schakelen en het wordt steeds heftiger. Gelukkig hebben we het virus nog buiten de deur kunnen houden en dat hopen we zo te houden. Het gaat er steeds om de gezondheid van onze bewoners voorop te zetten.”

In korte tijd heeft de nieuwe directeur grenzeloos respect gekregen voor de zorgverleners maar ook voor alle andere ondersteunende medewerkers. ,,Bijna dagelijks sturen we medewerkersinfo uit. Het uitgangspunt is, dat je de bewoners aan zo min mogelijk verschillende contacten wilt blootstellen. Ik ga daarom niet de afdelingen op, wat ik wel graag zou willen om onze mensen een hart onder de riem te steken. En dat verdienen ze zéker, als je weet wat er nu van hen wordt gevraagd. Het zijn professionals met een gouden zorghart.”

,,Op dit moment is het qua werkdruk nog te overzien, maar we moeten er rekening mee houden dat er meer werkdruk gaat komen. Omdat deskundigen verwachten dat er mensen ziek gaan worden.”

,,Tenzij de genomen maatregelen voor inperking zorgen. Daarom ben ik blij dat wij voortvarend zijn geweest met de maatregelen om het bezoekersbeleid aan te passen.”

,,We moeten de gezondheid én het welzijn van de zorgverleners en de bewoners steeds monitoren. Want het betekent nogal wat, als je geen bezoek krijgt en niet naar buiten mag. We hebben normaal gesproken heel veel vrijwilligers rondlopen, op allerlei fronten. Nu worden ze helemaal niet meer ingezet. Daarmee houd je ook het aantal contacten met de bewoners zo laag als mogelijk. Het is inmiddels zo dat bezoek alleen nog wordt toegestaan om afscheid te nemen bij naderend sterven. Dat is zo triest. Ik doe dan ook de dringende oproep aan een ieder om er alles aan te doen, maar vooral te laten, om verdere verspreiding te voorkomen en daarmee onze kwetsbare ouderen en medewerkers te beschermen.”

Foto: Gina Sombroek als nieuwe directeur hier nog met haar voorganger Dick van Twisk: ,,Het zijn hier professionals met een gouden zorghart.”