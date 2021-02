‘Geen significante dip’ in leerresultaten scholieren Triade

‘Docenten stoppen er nog meer energie in’

Ook brugklassers mogen binnenkort weer naar De Triade. Toch blijven zij voorlopig nog voor een groot deel aangewezen op digitaal onderwijs. Bij de Edamse school lijkt dit prima te gaan. Er is geen daling in de leerresultaten te zien. Directeur Jeanine van Schendel en teamleider Hans Frikkee kijken er toch naar uit om binnenkort weer al hun leerlingen te kunnen ontvangen. Nu zijn de examenkandidaten de belangrijkste groep die toch naar school mag. In de Nivo vertellen de twee leidinggevenden van De Triade over hoe zij omgaan met de beperkingen en mogelijkheden die de huidige lockdown biedt.Door Laurens Tol

Door Laurens Tol





Hoeveel leerlingen mogen nu toch nog naar school komen?

Jeanine: ,,We hebben ongeveer honderd examenkandidaten. Deze vierdejaars leerlingen volgen nog alle lessen in het schoolgebouw. De derdejaars komen ook nog deels langs voor praktijkvakken en voor toetsen. Dit gaat om twee tot drie momenten per week. Leren bouwen en met elektrotechniek werken gaat nu eenmaal moeilijk op afstand. De rest van de vakken, zoals Engels, Geschiedenis en Wiskunde volgen ze online. Dus het normale rooster gaat gewoon door. Nog grofweg de helft van onze scholieren wordt regelmatig of altijd op school verwacht.”

Hoe gaat het met het handhaven van de anderhalve meter afstand waar middelbare scholen sinds enige tijd mee te maken hebben?

,,Leerlingen worden daarom ingedeeld in grote lokalen. De vloeren hebben we bestickerd, zodat we weten waar de tafels moeten staan. De pauze zoals normaal is er nu niet. Pauze houden ze nu in een lokaal. Dat wil zeggen dat de aula en kantine niet open zijn. De scholieren zitten continu op hun plek op anderhalve meter afstand van elkaar.”

Hans: ,,In het begin was dit een beetje wennen voor iedereen. Maar na twee dagen trad de gewenning al op. Nog steeds gaat het goed en ook toen er veel sneeuw lag. Natuurlijk moet je leerlingen weleens helpen herinneren aan de anderhalve meter, maar normaal gesproken moet je ze ook soms corrigeren. Dat is nu niet anders dan anders.”

Als middelbare scholen straks weer open mogen, is er dan wel genoeg capaciteit om iedereen een plek op anderhalve meter te kunnen bieden?

Jeanine: ,,Dan kun je dus nog niet alle lessen door laten gaan op school. Voorheen deden we het zo dat de ene helft van de klas in het lokaal zat en de andere helft thuis op afstand meedeed. Dat wisselden we toen om de dag en als leerling kon je dan twee of drie dagen in de week naar school komen. Als middelbare scholen weer open kunnen met handhaving van de anderhalve meter-regel, dan moeten we waarschijnlijk weer terug naar deze constructie.”

‘Ik denk dat

alle scholen

op dit moment

hun risicogroep

al ontvangen’

Er heerst twijfel over het wel of niet openen van middelbare scholen. Het virus zou bij opening meer rondgaan onder scholieren. Hoe denken jullie hierover?

,,Wij zijn natuurlijk een vmbo-school. Dat wil zeggen dat onze oudste leerling ongeveer 16 jaar is. Als ik een beetje om mij heen kijk naar andere scholen, dan komen de meeste besmettingen voor bij 5 havo of 6 vwo. Dit zijn eigenlijk al volwassenen, in ieder geval jongvolwassenen. Die hebben wij hier niet. Ik denk dat dit enorm scheelt wat besmettingen betreft. We hebben één corona-geval gehad in een vierde klas. In jaar 1 en 2 hebben we geen situaties meegemaakt waarin er klassen uitvielen door zoiets. Wat dat betreft zouden deze leerlingen er wel bij kunnen op school. Ik denk dat alle scholen op dit moment hun risicogroep al ontvangen. Als je dan toch open bent, zou de rest ook kunnen komen, denk ik.”

Hans: ,,Hier heerst geen gevoel van ‘huiverig zijn voor’. Per school zal dat wel verschillen. We zijn wel voorzichtig en passen op. Maar huiverig zijn we niet.”

Is er op dit moment meer uitval van docenten door corona?

Hans: ,,Nee, dat valt eigenlijk wel reuze mee. Wat dat betreft gaat het bij ons best goed. Mocht er een docent ziek zijn, dan kunnen de lessen online wel gewoon doorgaan. Dat is dus een voordeel van de huidige periode. De lesuitval is het afgelopen jaar meegevallen en in de eerste periode van 2021 ook.”

Jeanine: ,,Normaal gesproken doen wij het qua ziekteverzuim altijd al beter dan het landelijk gemiddelde. Dat komt omdat wij een jong docententeam hebben. Gelukkig valt het qua corona-gevallen dus ook wel mee bij ons. We hebben nu één docent die besmet thuis zit. We hebben in totaal vijftig leraren. Dan is een ziektegeval goed te overzien en daarom prima op te vangen.”

Hoe gaat het met het aantal coronabesmettingen onder leerlingen?

Hans: ,,Ook dat valt wel mee. Er zijn wel leerlingen die af en toe wat langer afwezig zijn, omdat ze in quarantaine moeten. Vaak niet omdat ze zelf ziek zijn. Voor hen gelden dezelfde richtlijnen als voor jou en mij. Tot nu toe zien we gelukkig weinig besmettingen onder leerlingen.”

Ik hoor dat het voor sommige docenten moeilijk is om zich op te laden voor het geven van online lessen. Hoe zit dat op jullie school?

,,Ik zie dat niet terug. Ik bezoek online lessen, kijk mee en merk niks van demotivatie. Eerder het omgekeerde. Ik zie dat docenten er nog meer energie in stoppen dan ze in een lokaal zouden doen. Online krijg je niet direct feedback van leerlingen, dus zijn ze geneigd om extra veel moeite te nemen om alles uit te leggen.”

‘Je komt toch

weer in de

hybride vorm van

onderwijs terecht’

Jeanine: ,,Misschien is het wel zo dat leraren hier minder energie uithalen. Wij loggen regelmatig in bij de online lessen, omdat wij graag willen weten wat er gebeurt. We doen het ook om te bekijken of mensen hulp nodig hebben bij deze manier van lesgeven. Maar zoals Hans al zegt: docenten werken echt hard om het aantrekkelijk te maken. Natuurlijk missen wij ook het een-op-een. Je zit nu toch tegen een scherm te praten. Dat is uiteraard anders dan tegen vijfentwintig kinderen in een lokaal.”

Hoe zit het met de motivatie van de leerlingen?

Hans: ,,Dat zal verschillen per leerling. Sommigen vinden dit heerlijk. Ze hebben nu een stuk minder reistijd en kunnen toch de lessen volgen en vragen stellen. Wat ze voornamelijk missen, is het contact met hun medeleerlingen tussen de lessen door.”

Jeanine: ,,We hebben ook mogelijkheden voor online bijles. Als leerlingen het in de reguliere lessen niet helemaal kunnen volgen of vragen hebben, kunnen ze hiervan gebruikmaken. Leerlingen waarvan je ziet of hoort dat het niet lukt die komen wel degelijk op school. Er zijn nu dertien van deze scholieren die toch op anderhalve meter les krijgen om geen achterstand op te lopen. Zij krijgen extra begeleiding bij bijvoorbeeld het plannen. Bij sommigen is het thuis niet rustig genoeg, waardoor zij zich niet goed kunnen concentreren. Voor deze leerlingen maken we dus een uitzondering. We zijn ook heel actief in het controleren van wie er bij de lessen zijn. Als er een leerling niet is, dan wordt deze direct door onze conciërge gebeld. Dat werkt heel goed.”

Ik heb vernomen dat landelijk een deel van de scholieren in de problemen dreigt te komen door het missen van lessen op school. Daardoor moeten deze leerlingen mogelijk een jaar blijven zitten. Signaleren jullie ook iets dergelijks?

,,Nee, zoiets zien wij niet. Ik denk dat het bij ons erg scheelt dat wij al digitaal lesgaven. Alle schoolboeken, alles was al digitaal. De enige echte omschakeling is dat er nu een camera aanstaat. Want alle lesstof is precies hetzelfde gebleven. Daardoor hoefden wij geen noodgrepen toe te passen. De leerlingen waren al gewend aan deze manier van werken. Door de bovengenoemde maatregelen willen we al leerlingen helpen die het moeilijk kunnen krijgen. Daardoor kun je het voorblijven dat zij achterstanden oplopen. Wij zien dus geen significante dip in de resultaten. Daar zijn we wel erg blij om.”

Hopen jullie wel binnenkort weer open te mogen om weer min of meer volledig aan de slag te kunnen gaan?

,,Ja, zeker. Het zou vooral mooi zijn als we weer zoveel mogelijk ‘gewoon’ open kunnen. Maar het lijkt erop dat de anderhalve meter-regel voorlopig blijft. Dan kom je toch weer in de hybride vorm van onderwijs terecht. Het zou wel goed zijn als de leerlingen het sociale aspect weer meemaken. Hopelijk kan dat binnenkort weer. We houden de ontwikkelingen in de gaten. Linksom of rechtsom, we gaan deze tijd goed doorkomen.”