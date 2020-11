Donor zijn of donor worden – Voor hulp en informatie naar de Bibliotheek

Op 1 juli 2020 is de nieuwe donorwet ingegaan. Alle mensen van 18 jaar en ouder die ingeschreven zijn in een Nederlandse gemeente komen dan in het Donorregister. Je kunt zelf aangeven of je wel of geen donor wilt worden. De nieuwe donorregistratie brengt veel vragen met zich mee en de Bibliotheek wil graag helpen. Voor iedereen die meer wil weten over hoe je in het Donorregister komt en hoe je tot een goede keuze kunt komen heeft de Bibliotheek een spreekuur en informatiebijeenkomsten. De Bibliotheek heeft handige informatie op de website over het nieuwe donorregister en er zijn ook informatiefolders in verschillende talen te verkrijgen in de Bibliotheek.

Voorlichtingsbijeenkomst in bibliotheken

Voor mensen die nog geen beslissing hebben kunnen nemen over hun donorregistratie zijn er bijeenkomsten georganiseerd. Een vrijwilliger van de Nederlandse Transplantatie Stichting vertelt zijn verhaal en beantwoord vragen als: hoe het is om op een wachtlijst te staan voor een donorlong of -nier? En wat er gebeurt als een geliefde overlijdt en zijn of haar organen voor donatie opgaan. De gastspreker vertelt zijn eigen verhaal. Alle vrijwilligers van de Nederlandse Transplantatie Stichting hebben zelf een donororgaan ontvangen of zijn nabestaande van een donor.

Er zijn bijeenkomsten op:

Maandag 23 november 2020 van 20:00 tot 21:00 | Bibliotheek Landsmeer

Dinsdag 24 november 20:00 tot 21:00 | Bibliotheek Beemster

Woensdag 25 november 20:00 tot 21:00 | Bibliotheek Edam

Voor deze bijeenkomsten kun je je gratis aanmelden via www.bibliotheekwaterland.nl/kaartverkoop. Meer informatie over www.bibliotheekwaterland.nl/donor

Voordat je naar de Bibliotheek komt; check de laatste coronamaatregelen op onze website.