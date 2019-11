Drie activiteiten tijdens de Dag van de Mantelzorg

Alle mantelzorgers van de gemeente Edam-Volendam waren op vrijdag 8 november (de Dag van de Mantelzorg) uitgenodigd om deel te nemen aan één of meerdere van de drie opgezette kosteloze activiteiten. Dat waren: Een Verwenochtend in Oosthuizen, High Tea in het Van der Valk Hotel in Katwoude (met 165 mantelzorgers) en een optreden van De Proppies in de Jozef.