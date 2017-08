Drie startpunten Wandelnetwerk Laag-Holland in Edam

In onze gemeente zijn er twee startpunten van het Wandelnetwerk Laag-Holland. De borden met de wandelroutes staan in Oosthuizen (bij de rotonde) en in Edam bij het busstation aan de Singelweg.

In Edam zijn er op dit punt de start en finish van 3 wandelroutes namelijk de Seedijckroute van 7,5 km met groene pijltjes (die door Edam en een deel van Zeevang loopt), de Ye-route van 7,9 km (met blauwe pijltjes, door Edam en Volendam) en de Purmer Hekkenroute van 21,5 km (die met paarse pijltjes is uitgezet).

Het is voor de vele wandelaars uit Edam-Volendam een tip om ook eens de leuke en afwisselende Seedijckroute route te lopen. Op de navolgende foto’s een impressie van deze wandelroute.