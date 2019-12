Drukbezochte Kerstmarkt van De Triade

De ontvangsthal en kantine van S.G. De Triade was donderdagavond omgetoverd tot een Kerstmarkt. Van 19.15 tot 20.15 uur vond hier de verkoop plaats van decoraties, die door de leerlingen zelf zijn gemaakt.

Hiermee werd het project ‘Ondernemen voor ondernemen’ afgesloten. Het was een drukte van belang bij de kramen. Niet alleen fraaie kerstartikelen, ook kon men terecht voor een heerlijk kopje koffie en koek, dat door de leerlingen was bereid en tevens te koop werd aangeboden.

Het was een gezellige drukte in De Triade, waar uit de speakers kerstliedjes klonken, die de bezoekers (voor 50 cent per lied) aan konden vragen bij de DJ’s bij de entree. Het was soms dringen geblazen bij de vele kramen en al na een half uurtje waren de meeste decoraties en versieringen verkocht voor het goede doel, namelijk Cordaid Microkrediet.