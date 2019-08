Duiker en definitieve inrit wordt aangelegd aan de Keetzijde

De nieuwe woonwijk in de Broeckgouw aan de Edamse kant, is tijdelijk niet meer vanaf de Keetzijde te bereiken. Alleen fietsers en wandelaars kunnen nog bij de woningen komen. Er zijn hekken geplaatst om het terrein deels af te sluiten.

Tussen de twee waterpartijen komt een duiker te liggen, zodat het water in de sloot/vijver door kan stromen. Het graafwerk en het plaatsen van de betonnen duiker zal nog wel enige tijd in beslag gaan nemen. Daarna wordt het definitieve straatwerk van de enige toegangsweg naar het deelgebied Keetzijde in de Broeckgouw bestraat.

Om de woonwijk toch te kunnen bereiken is een tijdelijke weg aangelegd met betonnen stelconplaten. Vanaf de Nieuwe Dieplaan kunnen automobilisten nu bij de woningen in de straten Lissabon, Genua en Singapore komen.