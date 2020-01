Duiker reeds geplaatst bij de Keetzijde

De straten Lissabon, Genua en Singapore, in het deelplan Keetzijde van De Broeckgouw, zijn al enkele maanden niet te bereiken via de Keetzijde. Hier komt de officiële toegangsweg tot deze woonwijk, en die wordt binnenkort aangelegd.

Om een verbinding te maken tussen het water langs de Keetzijde moest hier een duiker aangelegd worden. De planning was dat het in november gereed zou zijn, maar er waren wat problemen met de palen. Inmiddels is de betonnen duiker geplaatst en aan weerskanten van de brug zijn betonnen wanden geplaatst die met keien aan de zijkanten opgevuld worden.

Daarna kan begonnen worden met het bestraten van de toegangsweg. Als in- en uitrit naar de Keetzijde komt er een talud met splitsing, zodat de vrijstaande woningen aan de overkant aan het Oorgat in het donker niet beschenen worden door de lichten van de auto’s.