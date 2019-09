Duiker wordt aangelegd bij de Keetzijde

De straten Lissabon, Genua en Singapore, in het deelplan Keetzijde van De Broeckgouw, zijn tijdelijk niet te bereiken via de Keetzijde. Hier komt de officiële toegangsweg tot deze woonwijk, en die wordt binnen afzienbare tijd aangelegd.

Maar eerst moet er een duiker geplaatst worden om de twee waterpartijen met elkaar te verbinden, zodat het water in de vijver door kan stromen. Een grote diepe kuil is uitgegraven en hierin is reeds de betonnen fundering voor de duiker gestort. Om de woningen in dit deel van de Broeckgouw toch met de auto te kunnen bereiken is een tijdelijke weg aangelegd vanaf de Nieuwe Dieplaan.

Als de officiële ontsluitingsweg naar de Keetzijde is aangelegd, wordt deze tijdelijke weg weer voor het autoverkeer afgesloten. Vanaf De Broeckgouw kan de woonwijk later alleen per fiets of lopend bereikt worden.