Een foodie's gids tot Volendam

Is er iets lekkerder dan zeetong Meunière?



Leven in Edam – Volendam, we worden zo verwend met heerlijk eten. Van kleine gezellige eetgelegenheden dat enkel door de lokale bevolking gekend zij tot grote gekende eetmogelijkheden en restaurants die door toeristen van over de hele wereld bezocht worden.Er is zo veel voor foodies om te ontdekken in en rond deze regio. Prachtige landschappen, vruchtbare aarde en hardwerkende landbouwers maken deze streek bekend voor zijn heerlijke verse productie, wat de sleutel vormt in elke goede keuken. Of je nu een lokale bewoner bent of een toerist, hieronder vind je enkele must visit plekken, maar er zullen er nog ongetwijfeld veel aan je lijstje toegevoegd worden eenmaal je deze stad begint te ontdekken!

Jack's Casino Oostzaan

De sushi in Jack’s Casino is verassend lekker!

Als eerste is er een ietwat ongewone starter van de lijst, maar het heeft zeker zijn plaats verdiend hier. Voor de amateur poker speler, denken we aan het casino als een plaats om je op weg te helpen met de basics, voor de professional hierin denken we aan het casino als een plaats waar men wiskunde en spel ziet samenkomen. Maar niemand denkt aan het casino als een leuke plek om heerlijk eten te proeven. Jack’s Casino Oostzaan heeft de focus hier namelijk op gelegd, om deze gedachte aan te passen en ze doen het tot nu toe zeer goed! De service hier is met focus op de bezoekers en dat deze de best mogelijke tijd ervaren tijdens hun bezoek, en iedereen kan volmondig instemmen als de best mogelijke tijd vooral heel veel lekker eten bedraagt. Van heerlijk bereid vlees tot sushi, elke minste snack op het menu zal geen enkele keer tegenslaan. Spring gerust eens binnen voor avondeten en probeer een handjevol kleine smaakmakers die je appetijt zeker zullen aanwakkeren.

Restaurant Pieterman

De volgende op de lijst is een naam die al een hele lange tijd gekend is in deze streek, maar pas echt tot zijn recht is gekomen als een van de beste restaurants in de buurt sinds de renovatie. Het recent gerenoveerde Restaurant Pieterman is een absolute aanrader voor iedere fan van goed en smakelijk eten. Bart en Sander, de eigenaars van het restaurant zijn twee hard werkende vaders, die onder het motto ‘work hard, play harder’ gaan in het leven. En juist daarom is hun restaurant ingezet met het concept van een vrij relaxte ruimte waar je in alle rust kan genieten van je maaltijd tussen je drukke dagen door.

Het menu hier focust zich heel hard op de verse productie, want als je niet begint met de juiste ingrediënten zal je gerecht nooit even briljant smaken als je in gedachten had. Deze plek bezoeken rond het uur waarop men avondeten eet is eigenlijk perfect omdat je dan toegang hebt tot al het heerlijks op het menu. Het vlees en vooral eigenlijk de vis zijn uitmuntend, zijnde vers en van lokale streken. De zeetong à la Meunière is heerlijk geserveerd met een warme boter en prei saus. Het smakelijke voordeel van de romige botersaus is dat dit een perfect gerecht is voor de koudere avonden, terwijl de kabeljauw nog steeds zijn authentieke verse smaak behoudt. Voor de zoetekauwen onder ons is het belangrijk om wat ruimte over te laten voor het dessert. De tarte tartin is huisgemaakt uiteraard en geserveerd met hints van zeezout in karamel ijs, wat al een heuse delicatesse is op zich.

Volendam Kaasfabriek

Nu, van alle dingen is Edam toch wel het meeste bekend om zijn kaas. Desondanks raden we de geweldige kleine kaasfabriek in Volendam aan, dat meer dan zeker een bezoekje waard is als je ooit in de buurt bent. Gesitueerd aan het waterfront vind je dit klein leuk winkeltje dat de lokale kazen in verschillende smaken en soorten verkoopt. Er zijn ook vele rondleidingen die doorgaan op allerlei momentel van de dag, die geleidt worden door charismatische en met de buurt gekende gidsen. Je krijgt te zien hoe de kazen gemaakt, gerijpt en bewaard worden voor de eindigen in de toonzaal van de fabriek. Voor de mensen die dol zijn op kaas is dit echt een hemelse ervaring! Na je rondleiding kan je er uiteraard op rekenen dat je ook zelf mag proeven van stukjes zelfgemaakte en lokale kazen en koekjes, met enkele lekkere hapjes bij. Van zachte geitenkaas tot zachte notige smaken en karaktervolle oude kazen. Wat het moeilijk maakt om te vertrekken zonder je favoriete kaas aan te kopen, vergeet niet hierbij een aantal pakken van crackers en handgemaakte dipsausjes aan te schaffen. Zij gaan je kaasplankje pas echt volledig en af maken!

