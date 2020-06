Edammer Frans Kuiper al 500.000 kilometer ‘Steady in zijn Caddy’

Een half miljoen privékilometers in een Volkswagen Caddy

Voor zakelijke rijders is 500.000 kilometer rijden in één auto bijzonder, maar niet uitzonderlijk. Anders ligt het bij particuliere rijders. Daar is vijf ton op de teller bij één en dezelfde eigenaar behoorlijk uniek. Frans Kuiper uit Edam draaide er zijn hand echter niet voor om. Met zijn Volkswagen Caddy doorkruiste hij de afgelopen 16 jaar Nederland en Europa en klokte daarmee een half miljoen kilometers. And counting…

Het merendeel van die 500.000 kilometers legde Frans Kuiper af om zijn zoon en dochter te faciliteren in hun wielrenhobby. De Caddy toonde zich voor dat doel uitstekend in zijn element, met een laadruim vol fietsen, wielen en gereedschappen. Voor het onderhoud stond Volkswagen-dealer Broekhuis in Purmerend garant, waar de Caddy 16 jaar geleden ook werd aangeschaft.

Ruimte voor sportiviteit

“We waren in 2004 op zoek naar een auto waarin we twee racefietsen - een wegfiets en een tijdritfiets – konden vervoeren, aangevuld met vier reservewielen, gereedschap, kleding en natuurlijk alles wat er noodzakelijk is voor de verzorging tijdens en na een koers”, aldus Frans Kuiper. “En het zou fijn zijn als het ook een auto was waarachter mijn zoon kon trainen in een flinke slipstream, goed voor de snelheid in de koers.”

Het werd een Volkswagen Caddy SDI 51 kW Bestel, met 4 september 2004 als eerste registratiedatum. Gedurende de gebruiksjaren zorgde Frans er voor dat het onderhoudsschema met Duitse precisie werd gevolgd, in goed overleg met Volkswagen-dealer Broekhuis in Purmerend. “Eigenlijk heb ik nooit problemen gehad, op één nieuwe accu na”, aldus Kuiper.

APK-goedgekeurd

Inmiddels is de Volkswagen Caddy 16 jaar en heeft hij ruim vijf ton op de teller. Hier en daar heeft de Caddy wat kleine roestplekjes, maar dat mag volgens Frans. “Het mooiste zijn de beschadigingen op de achterbumper: kleine groefjes van de banden van onze wielrennende zoon als hij achter de auto nog harder wilde! Onze dochter heeft ook op hoog niveau gekoerst en daarmee net zo goed genoten van de Caddy.”

Klant tevreden, dealer tevreden

Zoon en dochter zijn inmiddels gestopt met de topsport en zijn nu bezig met hun maatschappelijke carrière. Maar als ze de Caddy nog willen lenen voor vakantie met hun partners, dan stelt Frans hem graag beschikbaar. “Zelf ga ik onder het motto ‘Steady in mijn Caddy’ door totdat we afscheid móeten nemen, maar voorlopig is het nog niet zover. Want hij is weer APK goedgekeurd tot juni 2021!”, aldus een tevreden Frans Kuiper.

Ook Broekhuis, de Volkswagen-dealer uit Purmerend, is erg content met zijn tevreden klant, en onder de indruk van het probleemloze uithoudingsvermogen van de Caddy. Om die mijlpaal te vieren, bood de Volkswagen-dealer Frans en zijn vrouw Marjan recent een heerlijk etentje in Edam aan.