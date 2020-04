Een Koningsdag die je nooit meer vergeet

Het was angstig stil op Koningsdag. Terwijl er in andere jaren diverse activiteiten zijn, was er nu betrekkelijk niks te doen. Géén handbalrommelmarkt, geen kinderrommelmarkt achter de Amvo, geen Koningsspelen op het voetbalvelden van de RKAV en in Oosthuizen, geen kinderspelen en waterspuiten op de Kaasmarkt en het Damplein in Edam.

Op het Europaplein, de Zeestraat, Edammerweg en Meerzijde, waar elk jaar een grote Koningsmarkt plaatsvindt, was het nu angstig stil. Alleen voor de bakkerijen stonden de mensen in de rij op 1,5 meter afstand van elkaar voor het Koningsgebak.

Op de Julianaweg waren enkele winkels open met Koningsaanbiedingen, die redelijk bezocht werden. Voor de rest was het erg rustig. Net als in de rest van Nederland was het hier ook een “Woningsdag”.