Een natte start van de Edamse Waterdag

Het was een kleddernatte bedoening bij de start van de Vrijmarkt in de Edamse binnenstad met de Waterdag. De hele nacht had het geplensd van de regen. Om 04.30 uur waren de verkeersregelaars reeds present om het autoverkeer in goede banen te leiden.

Mede omdat er slecht weer voorspeld was, was er de helft aan kramen en stands op de Nieuwehaven, Voorhaven en de Baanstraat. Toch was er in alle vroegte nog behoorlijk wat publiek op de Vrijmarkt afgekomen. Toen het droog was werden snel nog wat stands ingericht. De koopjesjagers konden volop hun slag slaan. Er was weer een gigantisch aanbod aan spullen te koop. Ondanks het mindere weer was er toch een gezellige nering in het centrum van Edam bij de start.