‘Een plekkie voor een stekkie’

Met deze slogan stond de ‘Werkgroep Groen’ afgelopen zaterdag op de weekmarkt in Volendam. Ruim 200 stekjes vonden hun weg naar een nieuw plekkie.

De recente enorme hoosbuien, die leiden tot veel overlast in Noord Holland. Zo stonden in Alkmaar de straten blank, omdat het water niet weg kon. Door de negatieve gevolgen van de verstening kan het water niet weg en dus kan het riool het niet aan. Vergroenen is belangrijk.

Gezamenlijk kunnen we maatregelen nemen om deze problemen te voorkomen. Zijn al die tegels echt nodig? Maak een plekkie voor een stekkie. Groen neemt water op, groen verbetert de luchtkwaliteit, groen geeft schaduw en verkoeling.