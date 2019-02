Eerste Mantelzorgcafé in het Wijksteunpunt Edam

Voor mantelzorgers in Edam is gestart met het Mantelzorg Café in wijksteunpunt de Meerwijk. Vrijdag was het eerste mantelzorgcafé. Mantelzorgers zijn erg belangrijk in de samenleving. Zij helpen anderen om hun zelfredzaamheid te vergroten en ook als dat niet meer kan, staan zij hun naaste bij. Het verlenen van mantelzorg kan fysiek en mentaal een zware taak zijn, daarvoor krijgen de mantelzorgers ondersteuning vanuit het SMD. Het algemeen maatschappelijk werk stond centraal bij het eerste Mantelzorg Café.

De middag duurde van 14.00 tot 15.30 uur. In het wijksteunpunt de Meerwijk aan de Dijkgraaf Poschlaan 8 te Edam stonden de mantelzorgondersteuners Celine Biersteker, Melissa van As en Sabine van Lingen de mantelzorgers te woord en gaven informatie over wat het SMD voor hen kan betekenen.