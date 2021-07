Eerste Sportcafé gehouden

Woensdag werd in de kantine van Sporthal Opperdam het allereerste Sportcafé Edam-Volendam gehouden, voor alle sportaanbieders uit de gemeente. De samenkomst werd georganiseerd door Team Sportservice, Sport-Koepel, Team:Fit, Vitaal Waterland en KTEV.

Een aantal verenigingen was afgekomen op de interessante avond, waar uitleg werd gegeven over Clubkadercoaching, een gezondere sportomgeving, de kansen voor 50+ sport en de mogelijkheid om voor komend jaar een projectaanvraag te doen. Daarvoor zijn gelden beschikbaar vanuit het Sportakkoord Edam-Volendam. Meer over de avond in de komende Nivo.