Eerste Triade Dag van dit schooljaar

Dinsdag vond op S.G. “De Triade” alweer de eerste Triade Dag van dit schooljaar plaats, voor leerlingen van groep 8 van basisscholen uit Edam-Volendam en de regio. Tijdens deze dag konden de leerlingen tweeënhalf uur lang lesjes op De Triade volgen.

Hierdoor maken zij kennis met het voortgezet onderwijs in het algemeen en met de mogelijkheden op SG De Triade in het bijzonder. Voor iedere groep was er een gevarieerd programma, aangepast aan de geldende coronaregels.

Ook werden door de jongens en meiden werkstukjes gemaakt die ze mee naar huis konden nemen. Uit Volendam waren groepen 8 van de Petrusschool, Jozefschool, Springplank en Vincentiusschool dinsdagmorgen te gast in De Triade.