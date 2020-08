Jeanine van Schendel (39) nieuwe directeur de Triade

Eerste vrouw die scepter zwaait

Afgelopen maandag zijn de middelbare scholen weer begonnen. Voor de Triade heeft de start van het nieuwe schooljaar een gouden randje. De komende periode beschikt de vmbo-school namelijk over een nieuwe directeur. De 39-jarige Jeanine van Schendel neemt het stokje over van voormalig directeur Jan Adels. ,,De afgelopen drie jaar ben ik al werkzaam geweest als adjunct-directeur en nu ben ik aangesteld als interim-directeur.” Later dit jaar volgt naar verwachting een procedure waarna de functie een vaste aanstelling zal krijgen. ,,Aan die procedure zal ik zeker meedoen, maar voor nu ben ik druk met mijn nieuwe functie en het afronden van mijn master.”

Door Kevin Mooijer

De geboren Amsterdamse begon haar studietijd door een lerarenopleiding met een specialisme in geschiedenis te volgen. ,,Ik ben vervolgens les gaan geven in maatschappelijke vakken, maar ontdekte al gauw dat ik meer met management wilde doen.” Jeanine voegde de daad bij het woord en dook opnieuw de studieboeken in. ,,In 2007 ben ik een deeltijd managementstudie gaan volgen. In mijn overige tijd gaf ik les en was ik teamleider op de Triade.”

De afgelopen drie jaar is Jeanine adjunct directeur geweest van haar geliefde school en momenteel is ze in afwachting van het oordeel over haar onlangs ingeleverde scriptie. ,,Twee en een half jaar geleden ben ik gestart met een masteropleiding om mezelf verder te ontwikkelen. De timing van mijn nieuwe aanstelling op de Triade is perfect, want ik verwacht eind dit jaar af te studeren. Zo vloeit alles mooi in elkaar over.”

Voormalig directeur Jan Adels geeft na zes jaar het stokje over aan zijn gewaardeerde collega. ,,Jan is iemand die graag aan projecten werkt en vaak niet lang op dezelfde plek blijft zitten. Hij zoekt een onderwijsinstelling waar het allemaal niet even makkelijk gaat en maakt het zijn missie om de school weer op de rit te krijgen. En daar is hij ook bijzonder goed in.”

De professionele loopbaan van Jeanine verloopt in tegengestelde richting dan die van haar voorganger. ,,Ik ben juist iemand die wel graag op het vertrouwde nest blijft zitten. Ik werk al mijn hele carrière voor deze school en nu krijg ik de kans om mezelf als directeur te bewijzen. Dit is mijn school en hier ligt mijn hart, dus dit is voor mij een geweldige kans die ik met beide handen aangrijp.” Een leuke bijkomstigheid luidt dat Jeanine niet alleen de jongste directeur is die de school ooit gehad heeft, maar ook de eerste vrouwelijke. ,,Ik heb mijn droombaan dus eigenlijk voor mijn 40e al te pakken”, lacht ze.

Verwacht wordt dat later dit jaar een procedure volgt waarna een directeur aangewezen wordt met een vaste aanstelling. ,,Als dat traject inderdaad volgt, dan doe ik daar uiteraard aan mee. Deze functie is me op het lijf geschreven, dus een vaste aanstelling zou geweldig zijn.” Jeanine werkt dagelijks aan verbetering van het onderwijs en de school en vergroting van de mogelijkheden voor de leerlingen. ,,Stilstand is achteruitgang. Dus we blijven werken aan optimalisering en nieuwe samenwerkingen met vervolgopleidingen. Mooie voorbeelden hiervan zijn de doorstromingsmogelijkheden naar MBO-opleidingen als Bouwkunde en ICT. We hebben korte lijnen met onder meer het Regio College, het Horizon College en diverse opleidingsbedrijven, waardoor we in de unieke gelegenheid zijn onze leerlingen al vroeg klaar te stomen voor de gewenste vervolgopleiding. Daarnaast staan we in nauw contact met een hoop bedrijven uit de omgeving. Leerlingen die juist niet de wens hebben om door te leren, zijn dus vaak al verzekerd van een baan voordat ze hun laatste schoolperiode hebben afgerond.”

Hoewel de Triade tegenwoordig bekendstaat als een uitermate veilige school, is dat in het verleden wel eens anders geweest. ,,Wanneer we de klok zo’n twintig jaar terugdraaien stond de school er een stuk anders voor dan tegenwoordig het geval is. De school – destijds nog de LTS – had niet bepaald een goede naam als we het over veiligheid hebben. Er was geen goede controle op wangedrag waardoor er dingen gebeurden die niet door de beugel konden. Als het sneeuwde werden er bijvoorbeeld sneeuwballen met daarin 9-volt batterijen gegooid. Sommige leraren en leerlingen voelden zich onveilig en dat is natuurlijk absoluut niet de bedoeling.” Anno 2020 hangt de vlag er anders bij op de Triade. De school heeft indrukwekkende stappen gemaakt als het gaat om veiligheid.

,,Onze basis blijft veiligheid, kleinschaligheid en techniek. Om tot de huidige situatie te komen, hebben we een lang en bewust proces van ten minste twee jaar gevolgd. Naderhand merkten we dat leraren en leerlingen zich weer veilig voelden en dat het slagingspercentage significant steeg. We zijn er trots op dat we nu bekendstaan als een veilige school en we zullen dat ook zo houden.”

Eén van de positieve keerpunten in het opnieuw waarborgen van de veiligheid, is het nauwe contact tussen de mentoren en de ouders van leerlingen. ,,We houden alle ouders op de hoogte van de voortgang van hun kinderen. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld slecht gedrag. Wanneer een leerling iets doet dat niet door de beugel kan, dan worden de ouders direct gemaild. Zo zijn ook zij gelijk op de hoogte van wat er speelt. En wanneer zich iets afgespeeld heeft waar specifieke maatregelen voor genomen moeten worden, dan worden de ouders op school uitgenodigd. De methode heeft zijn vruchten afgeworpen, want dergelijke situaties komen vrijwel niet meer voor.”

Vanwege de kleinschalige opzet van de Triade beschikt het team over de middelen om iedere leerling de persoonlijke begeleiding en aandacht te bieden die hij of zij nodig heeft. ,,We zijn een relatief kleine school met 485 leerlingen en een team van 55 medewerkers. Door deze verhoudingen zijn we in de luxepositie om begeleiding op maat te garanderen voor onze leerlingen. Dit is uiteraard voor de leerlingen een groot pluspunt, maar ook ons team van geweldige leraren is enthousiast over de werkwijze.” Ook de cijfers wijzen uit dat de Triade nog steeds grote stappen voorwaarts maakt. Het is namelijk de enige school in de regio die groeit.

Wat ambities betreft, zet Jeanine hoog in: ,,De Triade moet dé techniekschool van Nederland worden. Zoals rechtenstudenten die van de Harvard University komen gewild zijn in hun werkgebied, moeten leerlingen die van de Triade komen, gewild zijn in hun vakgebied. Ik begrijp dat er geen leerlingen uit Assen naar Edam-Volendam komen om naar de middelbare school te gaan, maar het moet een gegeven zijn voor regionale werkgevers dat ze kwaliteit in huis halen wanneer ze een leerling aannemen die de Triade heeft afgerond.”