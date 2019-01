Elektrische bus in brand

Vrijdagmiddag rond 13.00 uur vloog een elektrische bus van EBS in brand bij het busstation aan de Singelweg in Edam. Vermoedelijk door kortsluiting is de brand ontstaan. Er was fikse rookontwikkeling en de brandweer van Edam-Volendam rukte snel uit om het vuur te blussen. Met verschillende waterstralen werd het vuur bespoten.

Echt vat kregen de brandweermannen niet op het vuur. De vlammen vlogen in de lucht en er was veel rook. Even later arriveerde de hoogwerker van de brandweer Purmerend en werd de in de fik staande bus ook van bovenaf met de waterstraal bespoten. Het bluswerk nam zo’n drie kwartier in beslag. Het busstation was tijdens de brand en bluswerkzaamheden met rode linten afgezet. Door de politie werd het vele verkeer op de drukke doorgaande route van de Singelweg in goede banen geleid. De elektrische bus kan na deze uitslaande brand als total loss beschouwd worden. Met een takelwagen werd de bus later weggesleept.