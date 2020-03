Elke middag meezingers in de Meermin-tuin

Een mooi initiatief is opgezet door Liesbeth, Jeannine en Monique van het Edams Meezingkoor. Om de bewoners van verzorgingshuis De Meermin een hart onder de riem te steken in deze Coronatijd, komt sinds mandag 23 maart elke middag om 16.00 uur een groep dames en heren zingen in de tuin.