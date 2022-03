EVC blijft winnen

EVC heeft ook De Dijk verslagen: 2-1. Het eerste half uur had de thuisclub het moeilijk tegen de Amsterdammers. Al snel wist doelman Sjors Out een mogelijke achterstand te voorkomen. Na een half uur spelen kreeg De Dijk een strafschop, wat 0-1 betekende.

EVC kwam beter in de wedstrijd en even later was het Huub van Maanen die een korte corner keihard binnenschoot. In de tweede helft kwam EVC een stuk beter voor de dag. Er kwam diverse kansen, maar het benutten van deze kansen wilde maar niet lukken.

Tot in blessuretijd. Jeffrey Karstens werd diep gestuurd, kon door het midden doorlopen, omspeelde schitterend de keeper en rondde af, 2-1. Een minuut later floot de scheidsrechter voor het einde en boekte EVC de zesde overwinning op rij.