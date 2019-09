EVC verliest in eerste minuten

De toeschouwers die even te laat aankwamen zullen hun ogen hebben uitgekeken: met drie gespeelde minuten op de klok was de stand 0-2 en leek het een “walk-over” te gaan worden voor Olympia Haarlem.

De bezoekers schoten dus geweldig uit de startblokken en met twee prima goals lieten ze de Edammers in vertwijfeling achter. Toen ook nog Ronald Schut met een rode kaart moest vertrekken en de russtand 0-3 was geloofde niemand meer in een goede afloop.

Thierry Schilder en Brian Rossenaar wisten echter toch nog het net te vinden en waren er nog kansen op de gelijkmaker maar die mocht helaas niet vallen.