EVC verliest van sterk Buitenveldert

Na een matige 2e helft heeft EVC verdiend verloren van Buitenveldert. Bij rust was de stand nog 1-1, maar na 90 minuten stond een 1-4 eindstand op het scorebord.

De eerste helft ging nog redelijk gelijk op. In de 33e minuut was het dan toch raak voor EVC. De voorzet van Niek van Diepen kwam op de rand van het strafschopgebied bij Mark Uijlenhoed terecht die de bal hard binnen pegelde. Helaas was de voorsprong van korte duur, want 5 minuten later stond de gelijkmaker alweer op het scorebord.

EVC begon vol goede moed aan de 2e helft, maar kwam er eigenlijk niet meer aan te pas. Het middenveld werd overlopen en na een kwartier spelen viel de 1-2. Via een strafschop en nog een doelpunt stond uiteindelijk een 1-4 eindstand op het scorebord.