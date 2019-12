EVC verliest van sterk IJmuiden

EVC begon uitstekend tegen het op de tweede plaats staande IJmuiden. De eerste de beste aanval leidde tot een corner die met een beetje geluk door Sam van Maanen binnen werd getikt.

IJmuiden liet echter zien over een uitstekend team te beschikken met veel techniek, snelheid en een aantal spelers met een geweldige trap. Toch kreeg EVC de mooiste kans om op 2-0 te komen toen Ronald Schot een vrije kans hoog over schoot maar het was IJmuiden tot terecht de ruststand op 1-1 bracht.

In de tweede helft kwam EVC een aantal keren in de buurt van het IJmuider doel maar echte kansen werden niet meer gecreëerd. IJmuiden drukte EVC verder naar achter en twintig minuten voor tijd werd het 1-2 en was de wedstrijd eigenlijk wel gespeeld. IJmuiden scoorde zelfs nog de 1-3.