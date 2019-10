EVC wint van sterk Stormvogels

EVC heeft zaterdag een zwaarbevochten 3-2 overwinning behaald op Stormvogels uit IJmuiden. EVC begon uitstekend aan de wedstrijd en al na 10 minuten kon rechtsback Rowan Suurmond vrij doorlopen en van zo ‘n 20 meter schoot hij de bal schitterend in de kruising. Nog geen 4 minuten later werd de score verdubbeld door Ronald Schut.

Thierry Schilder verprutste een mooie kans en de goal viel aan de andere kant. Bij een tegenaanval kwam doelman Roy Bakker zijn doel uit om de aanvaller naar de zijkant te dwingen, maar de speler van Stormvogels mikte vanuit een moeilijke hoek zeer fraai raak, 2-1.

EVC herpakte zich snel en de zeer sterk spelende Didier Karregat rondde alleen voor de doelman beheerst af. In de tweede helft was er een rode kaart voor Brian Rossenaar maar Stormvogels scoorde alleen nog in de blessuretijd en zo won EVC van een prima voetballende tegenstander.