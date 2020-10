EVC wint van VVA/Spartaan

Met een stevig windje, constante zware regenbuien, geen publiek en geen plek om even een warme kop koffie te halen werd de wedstrijd tussen EVC en Spartaan gespeeld.

De gasten uit Amsterdam waren beter in de beginfase en zij kwamen al snel verdiend op 0-1. Een levensgrote kans werd nog gemist anders was de wedstrijd al verloren geweest maar EVC groeide in de wedstrijd en een halve omhaal van Brian Rossenaar werd door Dave Dijkhuizen binnengekopt.

In de tweede helft werd het jonge EVC sterker en het overwicht leidde uiteindelijk tot de uiteindelijk winnende treffer van Vince Mens. Het was te danken aan de uitstekend spelende doelman Sjors Out dat EVC de overwinning onnodig moeizaam binnenhaalde.