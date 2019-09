EVC Zaterdag 1 heeft geen kind aan Jisp 1

Vanaf het eerste fluitsignaal was het wel duidelijk dat EVC voetballend veel beter was dan 4e klasser Jisp. In dit bekerduel was het, na het verlies tegen Volendam zaterdag 2, van belang om een goed resultaat neer te zetten en dat gebeurde ook.

In de beginfase was het even zoeken naar de openingen want Jisp werd natuurlijk gedwongen te verdedigen maar na het eerste doelpunt van Thierry Schilder Schilder was het hek van de dam.

Jisp kwam er niet meer aan te pas en uiteindelijk stond er een 10-0 monsterscore op het bord.