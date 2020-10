Expeditie Robinson Volendam

In sporthal De Seinpaal ging maandagmorgen de Expeditie Robinson Volendam van start. Voor de jeugd is er vier dagen lang sportief en spannend vermaak in de hal. Dit event is georganiseerd door Brian van der Leest van Sportcentrum B-Active.

Er hebben zich 300 kinderen voor opgegeven. Maandag en dinsdag, woensdag een rustdag, en donderdag en vrijdag is de Expeditie Robinson in de sporthal te doen. Op de speelvloer van de hal is een sport- en spelcircuit uitgezet, waar de groepen jongens en meisjes aan deelnemen. Voor dinsdag is er nog plek voor 4 teams van 8 kinderen.