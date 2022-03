FARDEM PACKAGING GOEDE DOELEN ACTIE 2022

Fardem Packaging, onderdeel van de Oerlemans groep organiseert dit jaar een goede doelen

actie voor lokale initiatieven in de Gemeente Edam-Volendam.

Er is een totaal bedrag van € 5000.- beschikbaar gesteld voor projecten met een maatschappelijk doeleinde binnen deze gemeente. Het bedrijf wil zo een positieve bijdrage leveren aan de regio.

De voorkeur gaat uit naar goede doelen waarvan zoveel mogelijk mensen baat kunnen hebben.

Bent u actief voor een goed doel of weet u een goed doel met een maatschappelijk doeleinde?

Dien dan uw goede doel met een uitgebreide motivatie in via ons mail adres:

goededoelenactie@fardem-packaging.nl

Voor de uitgebreide voorwaarden kunt u terecht op de website van Fardem Packaging, ook vindt u

hier een aanmeldformulier: www.fardem-packaging.nl/nieuwsitems/fardem-packaging-goede-doelen-actie-2022/ Inzenden kan tot uiterlijk: 22 april 2022

De medewerkers van Fardem Packaging mogen een stem uitbrengen op de door de Directie geselecteerde inzendingen. Op basis van het aantal stemmen worden drie initiatieven gesteund met bedragen van respectievelijk € 2.500,- , € 1.500,- en €1.000,-



Uiterlijk eind juni zullen de winnaars een uitnodiging ontvangen om de cheques in ontvangst te nemen.