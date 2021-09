OBSTAKELS WEGNEMEN • KANSEN BENUTTEN • AMBITIE ACHTERNA

FC Volendam onderzoekt mogelijkheden nieuw stadion

Betere trainingsfaciliteiten. Meer commerciële mogelijkheden. Meer evenementen. Betere infrastructuur in en rondom het stadion. Betere bereikbaarheid. Mooiere stadionbeleving voor supporters. Betere samenwerking met andere sportverenigingen en het onderwijs. Het zijn allemaal wensen van FC Volendam, een club met grote ambities. We willen namelijk uitgroeien tot een stabiele eredivisionist met magnetische kracht op de regio. Mede daarom onderzoeken we de mogelijkheid om een nieuw stadion te ontwikkelen, op een alternatieve locatie zoals bijvoorbeeld de Purmer. Achter de schermen leeft dit idee al een tijdje en we achten de tijd nu rijp om dat met onze dorpsgenoten en de regio te delen.





Multifunctionele ruimte om te groeien

Wij zijn ervan overtuigd dat een verplaatsing van het stadion vanuit het centrum van Volendam naar de rand van het dorp op alle fronten een enorm positieve impact zal hebben, op zowel de nieuwe maar natuurlijk ook de ‘oude’ locatie. Met een nieuw stadion creëren we letterlijk en figuurlijk véél ruimte. Extra ruimte om te ondernemen en om samen te werken. Lopende samenwerkingen met bijvoorbeeld RKAV Volendam, SG De Triade en het Don Bosco College verdienen deze ruimte. Maar ook met andere partijen in en rond de regio willen we de verbinding zoeken. Tevens kunnen we het stadion ontwikkelen als de perfecte locatie voor concerten en evenementen met tien tot twaalf duizend bezoekers. Kijk eens naar de capaciteit van andere grote ‘venues’ en waar zich die bevinden. We kunnen een gat in de markt vullen.

Er is al interesse van verschillende bedrijven die willen investeren in (de realisatie van) het nieuwe stadion. Niet alleen binnen de gemeentegrenzen, maar vanuit het hele land en daarbuiten. Met de komst van “’t Skip” – onze voorlopige werknaam voor het nieuwe stadion – zal ondernemers kansen en ruimte worden geboden. Dat is uiteraard goed voor de club maar ook voor het dorp én de regio. Het is win-win-win. En dat is ook nodig, want aan de Sportlaan zijn we op dat vlak echt allang uit ons jasje gegroeid.

Gezelligste stadion van Nederland

We willen van onze nieuwe thuishaven het gezelligste stadion van Nederland maken, zeg maar het laagdrempelige alternatief voor AZ en Ajax. Dat kun je bijvoorbeeld bereiken door de supporters weer dichter bij het veld te brengen, oftewel minder ruimte tussen spelers en tribune. Mensen moeten de sport weer gaan voelen in hun hart en huid als ze op de tribune zitten… of staan! Maar ook als je een biertje of broodje paling haalt, moet je door het open karakter van het stadion de wedstrijd nog kunnen volgen en voelen. Dat zouden belangrijke uitgangspunten voor het ontwerp moeten zijn. Vooralsnog denken we aan minimaal 10.000 zit- en staanplekken.

Gewoon op de fiets naar de club

De Purmer klinkt ver maar is dichterbij dan je denkt. Het is letterlijk aan de rand van het dorp. Er wordt al ver in de toekomst gedacht. Goede verbindingen voor auto, fiets, ov en voetgangers moeten er voor zorgen dat de bereikbaarheid van de club juist verbetert. Onze kinderen kunnen gewoon op de fiets naar het stadion. En vergeet niet: groeiende (parkeer)problemen op wedstrijddagen in het centrum van Volendam kunnen we zo juist wegnemen.

De ruimte die FC Volendam en eventueel de RKAV zouden achterlaten in het centrum van het dorp, biedt sowieso bijzondere mogelijkheden. Het zou een unieke situatie zijn, dat zo’n groot oppervlak in het dorpshart opnieuw kan worden ontwikkeld. Maar daarom ook complex en uiterst delicaat. Bovendien gaan wij daar niet over. Daarom laten we ons daar verder niet over uit.

Dromen

Het linker rijtje van de eredivisie, dat klinkt als een droom… Maar waarom niet?! Onze club voldoet aan een heleboel voorwaarden om die droom uit te laten komen. Een nieuw stadion is min of meer noodzakelijk voor die ambitie. Natuurlijk is dat spannend. Maar kijk naar Heracles en AZ. Die kwamen ook van héél ver.

We benadrukken met klem dat nog niets in beton is gegoten; de plannen bevinden zich nog volop in de onderzoeksfase. De schets die in deze editie van de Nivo is gepubliceerd, is vooral een visualisatie van ideeën. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. Maar het moge duidelijk zijn dat het een stadion moet worden waarover elke jeugdspeler zal dromen om er te mogen voetballen. We zijn tenslotte een opleidingsclub!

Bestuur FC Volendam