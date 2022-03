FC Volendam veilt unieke voetbalitems voor de Cruyff Foundation

Volendam, 19 maart 2022 - De Keuken Kampioen Divisie staat dit weekend geheel in teken van het 25-jarig bestaan van de Johan Cruyff Foundation. Zo is vrijdag 18 maart omgedoopt tot ‘Vrijdag de 14e’, waarbij geld wordt opgehaald via een online veiling.

Pro Shots / Keuken Kampioen Divisie.

Unieke gesigneerd shirt

Om de Cruyff Foundation te steunen, kwamen de spelers van FC Volendam tijdens ‘Vrijdag de 14e’ het veld op in een uniek shirt. Dit shirt is het symbool voor de verbinding tussen de Keuken Kampioen Divisie en de Cruyff Foundation. Het design van het shirt is gebaseerd op de officiële Derbystar wedstrijdbal van dit seizoen, die in teken staat van de Cruyff Foundation en breed uitgedragen wordt met de boodschap: “Creating Space”. Deze shirts kunnen van jou zijn! Via vrijdag14.nl is het namelijk mogelijk om op de shirts te bieden.

Meer items onder de hamer

Alle clubs uit de Keuken Kampioen Divisie dragen hun steentje bij, want naast de shirts kan er ook geboden worden op bijzondere club-items; zoals gedragen en gesigneerde keepershandschoenen, gesigneerde wedstrijdballen, meet-en-greet met spelers en zelfs de middenstip van Roda JC gaat onder de hamer. Het geld dat wordt opgehaald met deze veiling komt volledig ten goede aan de projecten van de Cruyff Foundation.

De veiling is open van vrijdag 18 maart t/m vrijdag 25 maart. Bekijk alle veilingitems op www.vrijdag14.nl.

Sportprojecten voor vluchtelingen en statushouders

Sinds vorig jaar is de Cruyff Foundation de officiële maatschappelijk partner van de Keuken Kampioen Divisie. Maar da’s logisch, want het gedachtengoed van de Cruyff Foundation wordt door de Keuken Kampioen Divisie volledig omarmd. De Cruyff Foundation maakt sport en spel mogelijk voor kinderen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Dat doen ze ook voor vluchtelingen en statushouders door middel van sportprojecten in Nederland en daarbuiten. De volledige veilingopbrengst van Vrijdag de 14e komt ten goede aan deze projecten.