Feestelijke diploma-uitreiking bij SG De Triade

SG De Triade in Edam had weer een perfecte score met de eindexamens dit jaar, er was een 100 procent score. Alle 96 leerlingen wisten te slagen. Vooraf waren de mentoren en docenten al bij de geslaagden thuis langs geweest om hen ‘van afstand’ te feliciteren vanwege de coronamaatregelen.

Dat vond men toch een beetje ‘kaal’. Er werd op de school toch een manier gevonden om de geslaagden een diploma-uitreiking te geven. Dit vond plaats op twee avonden, op woensdag en donderdag. Per avond waren er twee groepen.

Directeur Jan Adels, hield voor de laatste keer een toespraak in de school. Hij gaat De Triade verlaten en zal komend schooljaar leiding gaan geven aan een grotere school voor voortgezet onderwijs in Bussum. De opvolger van Jan Adels is Jeanine van Schendel.