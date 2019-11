Feestetalages van De Leuke Keuken

De etalages van De Leuke Keuken aan de Kleine Kerkstraat 2 te Edam zijn heel fraai en creatief versierd. Vijf keer per jaar wisselt de inrichting van de etalages en nu in Feest/Wintersfeer.

Vooral in de avonduren is het prachtig, want er zijn sneeuwdotten verwerkt in de etalage en het plafond van De Leuke Keuken. De opstellingen van de etalages zijn door etaleur Jacques Kriek gemaakt en Alfons van Klink van De Leuke Keuken is er heel contant mee.

Voor elk seizoen probeert men weer iets nieuws te bedenken. En telkens weer zijn de etalages heel mooi van dit beeldbepalende pand op de hoek Kleine Kerkstraat/Prinsenstraat.