Festivalsfeertje in Edam tijdens Kaaspop

Afgelopen zaterdag om 13.00 uur ging het muziekfestival Kaaspop weer van start. Op drie locaties vonden talloze optredens plaats van bands en artiesten, namelijk de Kaasmarkt, Beestenmarkt en naast de Speeltoren.

Verder was er een “Food Allee” in de Graaf Willemstraat, waar de festivalbezoekers voor lekkere hapjes terecht konden. Deze “Food Allee” verbond de drie muzieklocaties met elkaar. Een mooiere dag had de organisatie niet uit kunnen kiezen, want het was stralend mooi weer, een zonnetje aan de hemel en een aangename temperatuur.

Op de Beestenmarkt was er naast muziek ook volop vermaak voor de kinderen o.l.v. vrijwilligers van Bosvolk. Er stond een luchtspringkussen en de jongens en meisjes konden knutselen en hun gezichten laten beschilderen bij de schminkstand, waar het heel druk was.