Fietsen stallen tussen de bladeren

Tijdens de herfstperiode met de harde wind, waaiden de bladeren van de bomen. Her en der kon men zo in de gemeente op verschillende plaatsen hopen met bladeren zien liggen. Die zijn veelal verdwenen of van de straat geveegd met de veegwagens van de gemeente.

Tussen de rekken bij de fietsenstalling naast de bushalte aan de Singelweg, waren ook grote hoeveelheden bladeren gewaaid. Een groot deel hiervan is tussen de rekken gekomen en hier kan de veegwagen niet bij komen. Het gevolg is dat er nog steeds hopen met bladeren tussen de gestalde fietsen liggen. Een groep Volendamse dames, die properheid hoog in het vaandel heeft staan en hier geregeld langs loopt met hun trimrondje, ergert zich eraan dat de bladeren maar niet opgeruimd worden.