Flessenpost van Daan Voskamp

Tijdens het verblijf van Wiejteke in Edam-Volendam, heeft zij in het Markermeer flessenpost gevonden. Graag wil zij aan de “verstuurder” van de flessenpost een bericht sturen of opbellen.

De jongen die de fles met een brief erin, in het water heeft geworpen, wil graag dat de vinder hem laat weten dat de fles met brief erin gevonden is. Helaas was de fles niet goed afgesloten en zodoende was het gsm-nummer en tekst niet goed te lezen door het water wat erin gesijpeld was.

De flessenpost was van de 12-jarige Daan Voskamp. Het is niet bekend of deze jongeman uit Edam-Volendam komt. Indien u soms meer van deze flessenpost afweet, geef het dan even door aan de redactie van de Nivo, zodat we een bericht naar Wiejteke kunnen sturen.